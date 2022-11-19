В Киеве арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен

Детали

Сообщается, что предприятие занималось продажей горюче-смазочных материалов и веществ. Арестованное и изъятое горючее передали на нужды ВСУ.

Следственные действия по уголовному производству, начатому по ч.3 ст.258-5 (Финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, продолжаются. Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Дополнение

Как писал УНН, наложен арест на имущество президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятий. Общая сумма арестованного составляет около 1 млрд грн.