У Києві арештували активи російської компанії на 40 мільйонів гривень

Деталі

Повідомляється, що підприємство займалося продажем паливно-мастильних матеріалів та речовин. Наразі арештоване та вилучене пальне передали на потреби ЗСУ.

Слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 ст.258-5 (Фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, тривають. Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. Оперативне супроводження забезпечують співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Доповнення

Як писав УНН, накладено арешт на майно президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Загальна сума арештованого становить майже 1 млрд грн.