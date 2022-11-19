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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У Києві арештували активи російської компанії на 40 мільйонів гривень

У Києві арештували активи російської компанії на 40 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 412509 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Правоохоронці у Києві виявили фірму, зареєстровану на території країни-агресора. Як пише УНН з посиланням на МВС, слідчі заарештували активи компанії на 40 млн гривень.

Деталі

Повідомляється, що підприємство займалося продажем паливно-мастильних матеріалів та речовин. Наразі арештоване та вилучене пальне передали на потреби ЗСУ.

Слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 ст.258-5 (Фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, тривають. Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. Оперативне супроводження забезпечують співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Доповнення

Як писав УНН, накладено арешт на майно президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Загальна сума арештованого становить майже 1 млрд грн.

Українські Національні Новини

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