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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Арештовано майно президента "Мотор Січ" на майже 1 млрд грн

Арештовано майно президента "Мотор Січ" на майже 1 млрд грн

Київ • УНН

 • 232608 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Накладено арешт на майно президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємств. Загальна сума арештованого становить майже 1 млрд грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Цитата

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у ході розслідування кримінального провадження накладено арешт на майно президента АТ «Мотор Січ» та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Загальна сума арештованих корпоративних прав та активів – нерухомості, транспортних засобів та коштів підозрюваних становить майже 1 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед арештованого - 100% корпоративних прав фінустанови ПАТ «Мотор Банк», яка належить керівнику «Мотор Січі». А також пакети акцій декількох українських підприємств.

Зазначається, що розслідування кримінального провадження за фактом вчинення президентом АТ «Мотор Січ» та начальником Департаменту підприємства колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ст. 111-1, ст. 111-2 КК України) триває.

Наразі за клопотанням прокурорів підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що за даними слідства, посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів.

Доповнення

Президента промислового гіганта "Мотор Січ" підозрюють у незаконному постачанні в росію українських авіадвигунів.

Шевченківський районний суд Києва відправив під варту президента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва.

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