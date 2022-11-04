Арестовано имущество президента "Мотор Сич" почти на 1 млрд грн

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«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в ходе расследования уголовного производства наложен арест на имущество президента АО «Мотор Сич» и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Общая сумма арестованных корпоративных прав и активов – недвижимости, транспортных средств и средств подозреваемых составляет почти 1 млрд грн», - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди арестованного – 100% корпоративных прав финучреждения ПАО «Мотор Банк», принадлежащее руководителю «Мотор Сичи». А также пакеты акций нескольких украинских предприятий.

Отмечается, что расследование уголовного производства по факту совершения президентом АО «Мотор Сич» и начальником Департамента предприятия коллаборационной деятельности и пособничества государству-агрессору (ст. 111-1, ст. 111-2 УК Украины) продолжается.

По ходатайству прокуроров подозреваемым избраны меры пресечения – содержания под стражей.

В Офисе Генпрокурора напомнили, что по данным следствия, чиновники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессора. Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов.

Дополнение

Президента промышленного гиганта "Мотор Сич" подозревают в незаконной поставке в россию украинских авиадвигателей.

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.