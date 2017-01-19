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В Киеве 22 января проведут акцию "Живая цепь Соборности"

В Киеве 22 января проведут акцию "Живая цепь Соборности"

Киев • УНН

 • 7434 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В Киеве 22 января проведут акцию "Живая цепь Соборности" на мосту Патона. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

"В День Соборности в 10:00 на мосту Патона состоится флешмоб "Живая цепь Соборности", в котором участники мероприятия объединят два берега Днепра "живой" цепью", - говорится в сообщении.

В то же время, помимо традиционного возложения цветов к памятникам выдающихся украинцев, в День Соборности в честь командира корпуса Сечевых Стрельцов, полковника Армии УНР, основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца на ул. Сечевых Стрельцов откроют мемориальную доску.

Напомним, что День Соборности Украины отмечается официально с 1999 года в честь провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

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Киев

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