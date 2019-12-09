В Киеве 14-летний подросток выпрыгнул из окна и погиб

"Около двенадцатого часа в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о том, что возле дома на улице Орловской лежит парень без признаков жизни. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, а также судебно-медицинский эксперт", - говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители установили, что 14-летний подросток проживал вместе с бабушкой и дядей на улице Грекова. Сегодня утром он вышел из квартиры и не вернулся. Когда родственник приехал в собственную квартиру на улице Орловской, что на 10-м этаже, то обнаружил вещи племянника и открытое окно на кухне. Также он увидел парня, который лежал на земле без признаков жизни.

Сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев инцидента. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, мужчина погиб в результате падения из окна многоэтажки на проспекте Академика Глушко в Одессе.