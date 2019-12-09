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У Києві 14-річний підліток вистрибнув з вікна та загинув

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Києві 14-річний підліток вистрибнув з вікна квартири, що розташовується на десятому поверсі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

“Близько 12-ої години до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Орловській лежить хлопець без ознак життя. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, а також судово-медичний експерт”, — сказано у повідомленні.

Попередньо правоохоронці встановили, що 14-річний підліток проживав разом із бабусею та дядьком на вулиці Грекова. Сьогодні вранці він вийшов із квартири та не повернувся. Коли родич приїхав до власної квартири на вулиці Орловській, що на 10-му поверсі, то виявив речі племінника та відкрите вікно на кухні. Також він побачив хлопця, який лежав на землі без ознак життя.

Нині поліцейські проводять огляд місця події, опитують свідків та очевидців інциденту. Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, чоловік загинув внаслідок падіння з вікна багатоповерхівки на проспекті Академіка Глушка в Одесі.

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