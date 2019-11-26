В Одесі чоловік вистрибнув з вікна квартири сьомого поверху та загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Чоловік загинув внаслідок падіння з вікна багатоповерхівки на проспекті Академіка Глушка в Одесі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області.
Про подію, яка сталася сьогодні, 26 листопада, близько одинадцятої години дня, правоохоронців повідомив місцевий житель. Встановлено, що загиблий - 47-річний одесит, який орендував квартиру на сьомому поверсі цього будинку. Саме з її вікна він і вистрибнув.
Наразі поліцейські встановлюють обставини трагічної події. Попередня причина смерті чоловіка - самогубство. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше в Одесі 70-річний чоловік, через тривале захворювання, вистрибнув з вікна квартири на 9-му поверсі будинку.