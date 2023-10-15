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В Киеве 12-летняя девочка погибла в результате падения с многоэтажки: что известно

Киев • УНН

 • 439897 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня на столичной Оболони во дворе многоэтажки обнаружено тело ребенка без признаков жизни, который, вероятно, разбился в результате падения. Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.

В Киеве 12-летняя девочка погибла в результате падения с многоэтажки: что известно

Детали

Сегодня в полицию поступила информация о том, что во дворе многоэтажки на улице Николая Гулака обнаружено тело ребенка без признаков жизни. Предварительно полицейские установили, что 12-летняя девочка погибла на месте в результате падения с высоты многоэтажки.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Главного и Оболонского управлений полиции, ювенальные инспекторы, оперативники и медики.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. После установления всех деталей правоохранители предоставят событию правовую квалификацию.

Ранее

Утром 9 октября в столичной полиции сообщили о гибели двух девушек, из-за падения с недостроя. Тела подростков нашли на территории строительной площадки одного из жилых комплексов в Деснянском районе около 10 утра. Впоследствии правоохранители обнаружили вещи погибших девушек и два мобильных телефона, в которых содержались предсмертные сообщения, отправленные близким с задержкой отправки. 

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