В Киеве 12-летняя девочка погибла в результате падения с многоэтажки: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня на столичной Оболони во дворе многоэтажки обнаружено тело ребенка без признаков жизни, который, вероятно, разбился в результате падения. Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.
Детали
Сегодня в полицию поступила информация о том, что во дворе многоэтажки на улице Николая Гулака обнаружено тело ребенка без признаков жизни. Предварительно полицейские установили, что 12-летняя девочка погибла на месте в результате падения с высоты многоэтажки.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Главного и Оболонского управлений полиции, ювенальные инспекторы, оперативники и медики.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. После установления всех деталей правоохранители предоставят событию правовую квалификацию.
Ранее
Утром 9 октября в столичной полиции сообщили о гибели двух девушек, из-за падения с недостроя. Тела подростков нашли на территории строительной площадки одного из жилых комплексов в Деснянском районе около 10 утра. Впоследствии правоохранители обнаружили вещи погибших девушек и два мобильных телефона, в которых содержались предсмертные сообщения, отправленные близким с задержкой отправки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Падение брата с сестрой с 24 этажа: полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства