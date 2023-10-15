У Києві 12-річна дівчинка загинула внаслідок падіння з багатоповерхівки: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сьогодні на столичній Оболоні у дворі багатоповерхівки виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння. Про це повідомила поліція Києва, пише УНН.
Деталі
Сьогодні до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя. Попередньо поліцейські встановили, що 12-річна дівчинка загинула на місці внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки.
На місце події прибули слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Після встановлення усіх деталей правоохоронці нададуть події правову кваліфікацію.
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Зранку 9 жовтня у столичній поліції повідомили про загибель двох дівчат, через падіння з недобудови. Тіла підлітків знайшли на території будівельного майданчика одного з житлових комплексів у Деснянському районі близько 10 ранку. Згодом правоохоронці виявили речі загиблих дівчат та два мобільні телефони, у яких містилися передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення.
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