У киевлянина в подъезде отобрали сумку с более 800 тыс. грн

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 32651 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 52965 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 69997 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 84046 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121628 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111235 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137496 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144597 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130116 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130184 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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У киевлянина в подъезде отобрали сумку с более 800 тыс. грн

У киевлянина в подъезде отобрали сумку с более 800 тыс. грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. В Киеве неизвестный совершил разбойное нападение в подъезде жилого дома. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Подольском районе столицы. Неустановленный человек напал на жителя этого дома в подъезде, когда мужчина возвращался домой.

Нападавший брызнул из газового баллончика пострадавшему в лицо и сорвал с него рюкзак с документами и деньгами. После чего скрылся.

По предварительно информации, в рюкзаке было более 800 тысяч гривен.

Начато досудебное расследование по статье "Разбой" (ст. 187 УК Украины).

Напомним, в Херсонской области злоумышленники в камуфляже ограбили супругов пенсионеров.

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