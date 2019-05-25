У киевлянина в подъезде отобрали сумку с более 800 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Киеве неизвестный совершил разбойное нападение в подъезде жилого дома. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в Подольском районе столицы. Неустановленный человек напал на жителя этого дома в подъезде, когда мужчина возвращался домой.
Нападавший брызнул из газового баллончика пострадавшему в лицо и сорвал с него рюкзак с документами и деньгами. После чего скрылся.
По предварительно информации, в рюкзаке было более 800 тысяч гривен.
Начато досудебное расследование по статье "Разбой" (ст. 187 УК Украины).
Напомним, в Херсонской области злоумышленники в камуфляже ограбили супругов пенсионеров.