В Китае женщина потеряла память за 10 лет после перегрузки в туалете
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Китае женщина на некоторое время потеряла память о 10 годах своей жизни после перегрузки в туалете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AsiaOne.
Обеспокоенные родственники немедленно отвезли ее в больницу, однако врачи установили, что ее мозг стабильно функционирует.
Временная потеря памяти длилась 8 часов, а сама китаянка не помнила о "потерянном" времени.
Доктор нейрологии Пенг Джахон пояснил, что в медицине подобное явление называется транзиторная глобальная амнезия, при которой нарушается приток крови к мозгу.
Это могло быть вызвано сильными нагрузками во время похода в туалет. Китаянка страдала от запоров.
По словам медика, такие случаи редкость. От такого вида амнезии склонны страдать люди, которые поднимают тяжести или испытывают бурные эмоции.
Однако это не делает болезнь безопасной. У пациентов с транзиторной глобальной амнезией увеличиваются шансы развития инсульта.
Напомним, киевской местной прокуратурой сообщено о подозрении 29-летнему мужчине, который прикрыв лицо медицинской маской, врывался в кабинки женщин и с помощью физического насилия совершал действия сексуального характера.