У Китаї жінка втратила пам'ять за 10 років після перенавантаження у туалеті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У Китаї жінка на деякий час втратила пам'ять про 10 років свого життя після перенавантаження в туалеті. Про це повідомляє УНН з посиланням на AsiaOne.
Стурбовані родичі негайно відвезли її в лікарню, проте лікарі встановили, що її мозок стабільно функціонує.
Тимчасова втрата пам'яті тривала вісім годин, а сама китаянка не пам'ятала про "втрачений" час.
Доктор нейрології Пенг Джахон пояснив, що в медицині подібне явище називається транзиторна глобальна амнезія, при якій порушується приплив крові до мозку.
Це могло бути викликано сильним навантаженням під час походу в туалет. Китаянка страждала від запорів.
За словами медика, такі випадки є рідкістю. Від такого виду амнезії схильні страждати люди, які піднімають важкі речі або відчувають бурхливі емоції.
Однак це не робить хворобу безпечною: у пацієнтів з транзиторною глобальної амнезією збільшуються шанси розвитку інсульту.
Нагадаємо, київською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру 29-річному чоловікові, який прикривши обличчя медичною маскою, вривався у кабінки до жінок та за допомогою фізичного насильства вчиняв дії сексуального характеру.