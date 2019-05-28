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У Китаї жінка втратила пам'ять за 10 років після перенавантаження у туалеті

У Китаї жінка втратила пам'ять за 10 років після перенавантаження у туалеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. У Китаї жінка на деякий час втратила пам'ять про 10 років свого життя після перенавантаження в туалеті. Про це повідомляє УНН з посиланням на AsiaOne.

Стурбовані родичі негайно відвезли її в лікарню, проте лікарі встановили, що її мозок стабільно функціонує.

Тимчасова втрата пам'яті тривала вісім годин, а сама китаянка не пам'ятала про "втрачений" час.

Доктор нейрології Пенг Джахон пояснив, що в медицині подібне явище називається транзиторна глобальна амнезія, при якій порушується приплив крові до мозку.

Це могло бути викликано сильним навантаженням під час походу в туалет. Китаянка страждала від запорів.

За словами медика, такі випадки є рідкістю. Від такого виду амнезії схильні страждати люди, які піднімають важкі речі або відчувають бурхливі емоції.

Однак це не робить хворобу безпечною: у пацієнтів з транзиторною глобальної амнезією збільшуються шанси розвитку інсульту.

Нагадаємо, київською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру 29-річному чоловікові, який прикривши обличчя медичною маскою, вривався у кабінки до жінок та за допомогою фізичного насильства вчиняв дії сексуального характеру.

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