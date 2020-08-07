В КНР зафиксировали смерть от чумы и предупредили об эпидемии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В КНР вблизи границы с Монголией в городе Баотоу зарегистрировали смерть мужчины от кишечной формы чумы, местные власти предупреждают об эпидемии. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.
"Житель Баотоу умер от кишечной чумы во Внутренней Монголии в воскресенье. Чиновники изолировали территорию, где жил мужчина, и начали тщательную обработку. Они сказали, что город сталкивается с потенциальной эпидемией чумы среди людей, которое произошло после того, как в провинции в июле было выявлено заражение бубонной чумой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что власти Баотоу объявили предупреждение относительно эпидемии чумы третьего уровня. По данным Комитета здравоохранения Баотоу, погибший мужчина заболел кишечной чумой, одну из четырех форм чумы, которая атакует пищеварительную систему человека. Мужчина умер после перебоев в работе кровеносной системы.
Как сообщал УНН, в посольстве Украины в Китае рассказали о ситуации с бубонной чумой в стране.