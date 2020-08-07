У КНР зафіксували смерть від чуми і попередили про можливу епідемію

"Мешканець Баотоу помер від кишкової чуми у Внутрішній Монголії в неділю. Чиновники ізолювали територію, де жила людина, і почали ретельну обробку. Вони сказали, що місто стикається з потенційною епідемією чуми серед людей, що сталося після того, як у провінції в липні було виявлено зараження бубонною чумою", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що влада Баотоу винесла попередження щодо епідемії чуми третього рівня. За даними Комітету охорони здоров'я Баотоу, померлий чоловік захворів на кишкову чуму, одну з чотирьох форм чуми, яка атакує травну систему людини. Чоловік помер після перебоїв у роботі кровоносної системи.

Як повідомляв УНН, у посольстві України в Китаї розповіли про ситуацію з бубонною чумою в країні.