В Китае состоится международная выставка алкогольных напитков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. С 25 по 28 марта в городе Лучжоу (провинция Сычуан, Китай, - ред.) состоится международная выставка алкогольных напитков, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
На выставке будут представлены алкогольные напитки отечественного и зарубежного производства. Посетители мероприятия смогут приобрести вино и дистиллированные спиртные напитки.
Выставочный павильон общей площадью 80 тыс. квадратных метров объединит алкогольную продукцию с Франции, Германии, Италии, Австралии, Нидерландов, Канады и других стран.
Напомним, как сообщал УНН, в марте также пройдет и мировая выставка алкоголя в Дюссельдорфе - ProWein 2018. Украину на мероприятии будут презентовать два отечественных бренда водки производства компании Eastern Beverage Trading - Medoff и MERNAYA.
Отметим, что в этом году бренд Medoff выпустил новую водку "с медом и молоком".