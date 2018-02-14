У Китаї відбудеться міжнародна виставка алкогольних напоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. З 25 по 28 березня в місті Лучжоу (провінція Сичуан, Китай, - ред.) відбудеться міжнародна виставка алкогольних напоїв, передає УНН з посиланням на Xinhua .
На виставці будуть представлені алкогольні напої вітчизняного та закордонного виробництва. Відвідувачі заходу зможуть придбати вино і дистильовані спиртні напої.
Виставковий павільйон загальною площею 80 тис. квадратних метрів об'єднає алкогольну продукцію з Франції, Німеччини, Італії, Австралії, Нідерландів, Канади та інших країн.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в березні також пройде і світова виставка алкоголю в Дюссельдорфі - ProWein 2018. Україна на заході презентуватимуть два вітчизняних бренду горілки виробництва компанії Eastern Beverage Trading - Medoff і MERNAYA.
Відзначимо, що в цьому році бренд Medoff випустив нову горілку "з медом і молоком".