В Китае от наводнений пострадали более 30 тыс. человек

По сообщению провинциального Управления гражданской администрации, 2-5 августа в части районов Харбина, Цицикара, Муданьцзяна и Цзямусы произошли наводнения. Согласно предварительным подсчетам, 32,4 тыс. человек пострадали от водной стихии, 896 человек были экстренно эвакуированы.



От наводнений пострадали также 56,2 тыс. га сельхозугодий, прямой экономический ущерб оценивается в 96,9 млн юаней (14 млн долл. США).



Как сообщили в провинциальном Управлении водного хозяйства, с последней декады июля уровень воды на некоторых участках рек Хэйлуцзян, Сунхуацзян и Нэньцзян находится выше критической отметки.



Также из-за грозы в международном аэропорту Шуанлю г. Чэнду, административного центра пров. Сычуань на юго-западе Китая, были отменены 14 рейсов, многие пассажиры застряли, сообщили сегодня в администрации аэропорта.



В понедельник вечером аэропорт временно закрыл обе взлетно-посадочные полосы в связи с ливнем, который обрушился на город примерно в 18:30.



Аэропорт отменил 14 авиарейсов, еще один прибывающий рейс был перенаправлен в альтернативный аэропорт.



Местная метеорологическая служба предупредила о возможности ливней во вторник вечером, что может еще больше повлиять на работу аэропорта.



В последние месяцы в провинции Сычуань часто шли сильные дожди. Этим летом Чэндуский аэропорт уже шесть раз объявлял предупреждения о задержках рейсов.



Напомним, в связи с вызванным ливнем наводнением в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая Государственный комитет по минимизации ущерба от стихийных бедствий и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР запустили механизм экстренного реагирования на стихийные бедствия 4-го уровня.