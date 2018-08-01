В Китае снова наводнение

Как сообщили в министерстве, в пострадавший район была направлена рабочая группа, чтобы оценить ситуацию на месте и помочь местным службам в проведении поисково-спасательных работ и размещении пострадавшего населения.



По данным властей Синьцзяна, в результате сильного ливня, который продолжался с 6:00 до 9:30 утра понедельника, в волости Циньчэн района Ичжоу города Хами произошло серьезное наводнение. Масштаб бедствия уточняется.



Напомним, в Китае уже 86 человек погибли и 13 пропали без вести в результате наводнений в нынешний паводковый сезон.