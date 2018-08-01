В Китае снова наводнение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В связи с вызванным ливнем наводнением в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая Государственный комитет по минимизации ущерба от стихийных бедствий и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР запустили сегодня механизм экстренного реагирования на стихийные бедствия 4-го уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Как сообщили в министерстве, в пострадавший район была направлена рабочая группа, чтобы оценить ситуацию на месте и помочь местным службам в проведении поисково-спасательных работ и размещении пострадавшего населения.
По данным властей Синьцзяна, в результате сильного ливня, который продолжался с 6:00 до 9:30 утра понедельника, в волости Циньчэн района Ичжоу города Хами произошло серьезное наводнение. Масштаб бедствия уточняется.
Напомним, в Китае уже 86 человек погибли и 13 пропали без вести в результате наводнений в нынешний паводковый сезон.