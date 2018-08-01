У Китаї знову повінь

Як повідомили в міністерстві, в постраждалий район була направлена ​​робоча група, щоб оцінити ситуацію на місці і допомогти місцевим службам у проведенні пошуково-рятувальних робіт та розміщенні постраждалого населення.



За даними влади Синьцзяна, в результаті сильної зливи, яка тривала з 6:00 до 9:30 ранку понеділка, в волості Ціньчен району Ічжоу міста Хамі відбулая серйозна повінь. Масштаб лиха уточнюється.



Нагадаємо, в Китаї вже 86 людей загинули і 13 пропали без вісті в результаті повеней в нинішній паводковий сезон.