У Китаї знову повінь
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У зв'язку з викликаною зливою повінню в Синьцзян-Уйгурському автономному районі на північному заході Китаю Державний комітет з мінімізації збитку від стихійних лих і Міністерство з управління надзвичайними ситуаціями КНР запустили сьогодні механізм екстреного реагування на стихійні лиха 4-го рівня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Як повідомили в міністерстві, в постраждалий район була направлена робоча група, щоб оцінити ситуацію на місці і допомогти місцевим службам у проведенні пошуково-рятувальних робіт та розміщенні постраждалого населення.
За даними влади Синьцзяна, в результаті сильної зливи, яка тривала з 6:00 до 9:30 ранку понеділка, в волості Ціньчен району Ічжоу міста Хамі відбулая серйозна повінь. Масштаб лиха уточнюється.
Нагадаємо, в Китаї вже 86 людей загинули і 13 пропали без вісті в результаті повеней в нинішній паводковий сезон.