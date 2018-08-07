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У Китаї від повеней постраждали більше 30 тис. осіб

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Понад 30 тис. жителів провінції Хейлунцзян (північно-східний Китай - ред.) постраждали від повеней, викликаних проливними дощами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

За повідомленням провінційного управління цивільної адміністрації, 2-5 серпня в частині районів Харбіна, Цицикара, Муданьцзян і Цзямуси відбулися повені. Згідно з попередніми підрахунками, 32,4 тис. людей постраждали від водної стихії, 896 осіб були екстрено евакуйовані.

Від повеней постраждали також 56,2 тис. га сільгоспугідь, прямий економічний збиток оцінюється в 96,9 мільйонів юанів (14 млн дол. США).

Як повідомили в провінційному управлінні водного господарства, з останньої декади липня рівень води на деяких ділянках річок Хейлуцзян, Сунхуацзян і Неньцзян знаходиться вище за критичну позначку.

Також через грозу в міжнародному аеропорту Шуанлю м. Ченду, адміністративного центру пров. Сичуань на південному заході Китаю, були скасовані 14 рейсів, багато пасажирів застрягли, повідомили сьогодні в адміністрації аеропорту.

В понеділок увечері аеропорт тимчасово закрив обидві злітно-посадочні смуги в зв'язку зі зливою, яка обрушилася на місто приблизно о 18:30.

Аеропорт скасував 14 авіарейсів, ще один рейс був перенаправлений в альтернативний аеропорт.

Місцева метеорологічна служба попередила про можливість злив у вівторок увечері, що може ще більше вплинути на роботу аеропорту.

В останні місяці в провінції Сичуань часто йшли сильні дощі. Цього літа Чендуського аеропорт вже шість разів оголошував попередження про затримки рейсів.

Нагадаємо, у зв'язку з викликаною зливою повінню в Синьцзян-Уйгурському автономному районі на північному заході Китаю Державний комітет з мінімізації збитку від стихійних лих і Міністерство з управління надзвичайними ситуаціями КНР запустили механізм екстреного реагування на стихійні лиха 4-го рівня.

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