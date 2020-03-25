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В Китае у умершего мужчины обнаружили хантавирус, который передается от грызунов

В Китае у умершего мужчины обнаружили хантавирус, который передается от грызунов

Киев  •  УНН

 • 35638 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Китае внезапно умер рабочий-мигрант, когда ехал на работу. Медики провели тестирование на наличие вирусной инфекции — результаты на хантавирус были положительные, когда тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 оказался отрицательным, пишет Global Times, передает УНН.

“Раньше не поступало никаких сообщений о случаях заболевания хантавирусом, и было начато расследование, чтобы справиться с этим случаем”, — цитирует GT агентство “Синьхуа”, которое ссылается на циркуляр, опубликованный во вторник местной комиссией по охране здоровья в городе Линцянь.

Отмечается, что власти города оперативно приступили к мониторингу и скринингу на предмет выявления этого заболевания, и сейчас проводится эпидемиологическое расследование.

Издание пишет, что в более раннем циркуляре уезда Ниншань, где умер мужчина, была указана фамилия погибшего — Тянь. Он является сотрудником компании, производящей водные продукты питания в провинции Шаньдун на востоке Китая. На момент пересечения уезда — чувствовал себя больным при и умер после того, как все меры по его спасению не увенчались успехом.

“Образцы еще двух человек с лихорадкой и других людей, сопровождающих Тяня, были представлены на тестирование”, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что пациенты, инфицированные хантавирусом, проявляют такие симптомы, как лихорадка, кровотечение и повреждение почек.

“Люди могут заразиться хантавирусом от инфицированных грызунов, как из сельской местности, так и с домашней среды, например, от домашних грызунов. Человек также может заразиться от аэрозолей, образующихся из фекалий грызунов или мочи, или при контакте с глазами, носом или ртом. Люди могут также заразиться от укуса инфицированными грызунами”, — добавляют в сообщении.

Global Times подчеркивает, что согласно сообщениям из средств массовой информации, до настоящего времени не поступало никаких сообщений о прямой передаче вируса от человека к человеку.

В Китае вакцины против хантавируса продаются уже почти 20 лет, и прием вакцин рассматривается как наиболее эффективный способ предотвращения заражения хантавирусом. Иммунологические исследование показало, что уровень защиты через шесть лет после фундаментальной иммунологии составляет 92 процента, что говорит о том, что большинству людей не нужна вторая вакцина против хантавирусной инфекции, пишет издание.

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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