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У Китаї у померлого чоловіка виявили хантавірус, що передається від гризунів

У Китаї у померлого чоловіка виявили хантавірус, що передається від гризунів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Китаї раптово помер робочий-мігрант, коли їхав на роботу. Медики провели тестування на наявність вірусної інфекції — результати на хантавірус були позитивні, коли тест на коронавірусну інфекцію COVID-19 виявився негативним, пише Global Times, передає УНН.

“Раніше не надходило жодних повідомлень про випадки захворювання хантавірусом, і було розпочато розслідування, щоб впоратися з цим випадком”, цитує GT агентство “Сіньхуа”, яке посилається на циркуляр, опублікований у вівторок місцевою комісією з охорони здоров’я в місті Лінцянь.

Зазначається, що влада міста оперативно приступила до моніторингу і скринінгу на предмет виявлення цього захворювання, і наразі проводиться епідеміологічне розслідування.

Видання пише, що у більш ранньому циркулярі повіту Ніншань, в якому помер чоловік, було вказано прізвище загиблого - Тянь. Він є співробітником компанії, що виробляє водні продукти харчування в провінції Шаньдун на сході Китаю. На момент перетину повіту — відчував себе хворим при і помер після того, як всі заходи по його порятунку не увінчалися успіхом.

“Зразки ще двох осіб з лихоманкою і інших людей, що супроводжують Тянь, були представлені на тестування”, — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що пацієнти, інфіковані хантавірусом, виявляють такі симптоми, як лихоманка, кровотеча і пошкодження нирок.

“Люди можуть заразитися хантавірус від інфікованих гризунів, як із сільської місцевості, так і з домашнього середовища, наприклад, від домашніх гризунів. Людина також може заразитися від аерозолів, що утворюються з фекалій гризунів або сечі, або при контакті з очима, носом або ротом. Люди можуть також заразитися від укусу інфікованими гризунами”, — додають у повідомленні.

Global Times підкреслює, що згідно з повідомленнями з засобів масової інформації, до теперішнього часу не надходило жодних повідомлень про пряму передачу вірусу від людини до людини.

У Китаї вакцини проти хантавірусу продаються вже майже 20 років, і прийом вакцин розглядається як найбільш ефективний спосіб запобігання зараження хантавірусу. Імунологічні дослідження показали, що рівень захисту через шість років після фундаментальної імунології становить 92 відсотки, що говорить про те, що більшості людей не потрібна друга вакцина проти хантавірусної інфекції, пише видання.

Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 97 випадків зараження COVID-19.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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