В Китае продолжаются наводнения

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Наиболее мощный с начала нынешнего паводкового сезона паводок в скором времени достигнет гидроузла "Санься" . Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В связи с продолжительными сильными дождями в верховьях реки Янцзы непрерывно увеличивается приток воды в водохранилище "Санься", который в 02:00 среды вырос до 31 тыс. куб. м/сек., что примерно на 6 тыс. куб. м/сек. больше, чем в 02:00 1 июля.

По прогнозу, пик паводка ожидается в районе водохранилища "Санься" 5 июля, расход воды составит около 45 тыс. куб. м/сек. В связи с этим Штаб по борьбе с наводнениями и засухой в бассейне реки Янцзы в 14:00 3 июля запустил механизм экстренного реагирования на наводнения 4-й степени.

Как сообщили в китайской корпорации "Санься", в 07:46 3 июля впервые в этом году заработали все 34 энергоблока гидроузла "Санься".

Как сообщал УНН, в провинции Сычуань в юго-западном Китае от проливных дождей пострадали 115,9 тыс. жителей 22 административных единиц уездного уровня, площадь пострадавших от стихии сельхозугодий составила 4,44 тыс. га, было прервано движение по 162 автодорогам.

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