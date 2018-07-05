У Китаї тривають повені

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Найбільш потужний з початку нинішнього паводкового сезону паводок незабаром досягне гідровузла "Санься". Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

У зв'язку з тривалими сильними дощами у верхів'ях річки Янцзи безперервно збільшується приплив води у водосховищі "Санься", який о 02:00 середи виріс до 31 тис. куб. м/сек., що приблизно на 6 тис. куб. м / сек. більше, ніж о 02:00 1 липня.

За прогнозом, пік паводку очікується в районі водосховища "Санься" 5 липня, витрата води складе близько 45 тис. куб. м/сек. У зв'язку з цим Штаб по боротьбі з повенями і посухою в басейні річки Янцзи о 14:00 3 липня запустив механізм екстреного реагування на повені 4-го ступеня.

Як повідомили в китайській корпорації "Санься", о 07:46 3 липня вперше в цьому році заробили всі 34 енергоблоки гідровузла "Санься".

Як повідомляв УНН, в провінції Сичуань в південно-західному Китаї від злив постраждали 115,9 тис. жителів 22 адміністративних одиниць повітового рівня, площа постраждалих від стихії сільгоспугідь склала 4,44 тис. га, було перервано рух по 162 автодорогах.

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