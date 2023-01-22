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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Китае снежная лавина заблокировала ход тоннеля: погибли 28 человек

Киев • УНН

 • 1119782 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В городе Ньингчи, который находится в автономном районе Тибета на юго-западе Китая, снежная лавина заблокировала выход из тоннеля, что привело к гибели 28 человек, передает УНН со ссылкой на BBC.

В Китае снежная лавина заблокировала ход тоннеля: погибли 28 человек

Детали

Чрезвычайное происшествие произошло вечером 17 января, все время на месте трагедии продолжались спасательные работы. Люди оказались в ловушке, застряв в своих автомобилях, когда лавина снега накрыла выход из тоннеля в юго-восточном городе Ньингчи. Местные спасатели заявили, что сход снежной лавины спровоцировал сильный ветер.

Снежная лавина накрыла шоссе, соединяющее город Пай в уезде Майнлинг и уезд Медог в Тибете. Гора, с которой сошла снежная лавина, имеет высоту почти 4500 метров, а также крутые склоны.

В результате трагедии 53 человека выжили, пятеро из них получили серьезные ранения, погибло 28 человек.

Напомним 

Китай заявляет, что вспышка COVID заразила 80 процентов населения.

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