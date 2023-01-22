У Китаї снігова лавина заблокувала хід тунелю: загинуло 28 людей

Деталі

Надзвичайна подія трапилась ввечері 17 січня, весь час на місці трагедії тривали рятувальні роботи. Люди опинилися у пастці, застрягши у своїх автомобілях, коли лавина снігу накрила вихід із тунелю у південно-східному місті Ньінгчі. Місцеві рятувальники заявили, що сходження сніжної лавини спровокував сильний вітер.

Снігова лавина накрила шосе, що з'єднує місто Пай у повіті Майнлінг та повіт Медог у Тибеті. Гора, з якої зійшла снігова лавина, має висоту майже 4500 метрів, а також круті схили.

Внаслідок трагедії 53 людини вижили, п'ятеро з них отримали серйозні поранення, загинуло 28 осіб.

Нагадаємо

Китай заявляє, що спалах COVID заразив 80 відсотків населення.