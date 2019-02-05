В Китае пять человек погибли в результате взрыва в магазине фейерверков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Взрыв, прогремевший во вторник в магазине фейерверков и хлопушек в уезде Жунъань Гуанси-Чжуанского автономного района (Южный Китай - ред.), привел к гибели 5 человек. Об этом сообщили в Отделе пропаганды парткома уезда Жунъань, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Инцидент произошел примерно в 02:00. Взрыв привел к пожару на площади порядка 290 кв. м. Пожарным службам удалось к 04:50 справиться с огнем.
В ходе предварительного расследования было установлено, что данный магазин не имел лицензии на хранение и продажу фейерверков и хлопушек, а причиной взрыва и пожара стал запуск петард хозяином магазина у входа своего заведения, что противоречило обнародованным местными властями правилам безопасности.
Сообщается, что 18 января в уезде Жунъань уже был обнародован документ о запрещении и ограничении запуска фейерверков и хлопушек в центральном районе уезда.
Напомним, в Харьковской области из-за взрыва петарды пострадал 17-летний парень.