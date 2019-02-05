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У Китаї п'ятеро людей загинули в результаті вибуху в магазині феєрверків

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Вибух, що прогримів у вівторок в магазині феєрверків і хлопавок в повіті Жун'ань Гуансі-Чжуанського автономного району (Південний Китай - ред.), привів до загибелі 5 чоловік. Про це повідомили у Відділі пропаганди парткому повіту Жун'ань, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

Інцидент стався приблизно о 02:00. Вибух спричинив пожежу на площі близько 290 кв. м. пожежникам службам вдалося до 4:50 впоратися з вогнем.

В ході попереднього розслідування було встановлено, що даний магазин не мав ліцензії на зберігання та продаж феєрверків і хлопавок, а причиною вибуху і пожежі став запуск петард господарем магазину біля входу свого закладу, що суперечило оприлюдненими місцевою владою правилам безпеки.

Повідомляється, що 18 січня в повіті Жун'ань вже був оприлюднений документ про заборону і обмеження запуску феєрверків і хлопавок в центральному районі повіту.

Нагадаємо, в Харківській області через вибух петарди постраждав 17-річний хлопець .

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