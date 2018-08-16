В Китае презентовали зонд для изучения обратной стороны Луны

Согласно показанным на пресс-конференции изображениям, луноход представляет собой прямоугольную коробку с двумя складными солнечными панелями и шестью колесами. Его длина составляет 1,5 м, ширина - 1 м и высота -1,1 м.



Как рассказал главный инженер Китайской лунной программы академик Вэйжэнь, луноход "Чанъэ-4" по большей части сохранил форму и характеристики своего предшественника - лунохода "Юйту" ("Нефритовый заяц" - ред.), который совершил посадку на Луну 14 декабря 2013 года.



Тем не менее, у нового лунохода имеются легко приспосабливаемые детали и регулируемая полезная нагрузка для того, чтобы он справлялся с преодолением сложного рельефа обратной стороны Луны, заявили ученые.



Лунный зонд "Чанъэ-4" приземлится в Бассейне Южный полюс-Эйткен на обратной стороне Луны, который является горячей точкой для научных и космических исследований.



Также сообщается, что у мировой общественности будет возможность дать название луноходу.



Участники могут предложить названия луноходу в интернете с период с 15 августа по 5 сентября. Официальное название будет объявлено в октябре после нескольких раундов отбора.



Победители получат награду в размере 3 тыс. юаней и будут приглашены посмотреть на запуск лунного зонда.



Напомним, что в мае текущего года Китай запустил спутник-ретранслятор для установления канала связи между Землей и лунным зондом "Чанъэ-4".



Напомним, космическое агентство NASA во время пылевой бури в Долине Настойчивости на Марсе потеряло марсоход Opportunity.