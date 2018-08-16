У Китаї презентували зонд для вивчення зворотного боку Місяця

Згідно з показаним на прес-конференції зображенями, місяцехід представляє собою прямокутну коробку з двома складними сонячними панелями і шістьма колесами. Його довжина становить 1,5 м, ширина - 1 м і висота -1,1 м.



Як розповів головний інженер Китайської місячної програми академік Вейжень, місяцехід "Чан'е-4" здебільшого зберіг форму і характеристики свого попередника - місяцеходу "Юйту" ( "Нефритовий заєць" - ред.), який здійснив посадку на Місяць 14 грудня 2013 року.



Проте, у нового місяцеходу є деталі, які легко пристосовуються і регулюють корисне навантаження, для того, щоб він справлявся з подоланням складного рельєфу зворотного боку Місяця, заявили вчені.



Місячний зонд "Чан'е-4" приземлиться в Басейні Південний полюс-Ейткен на зворотному боці Місяця, який є гарячою точкою для наукових і космічних досліджень.



Також повідомляється, що у світової громадськості буде можливість дати назву місяцеходу.



Учасники можуть запропонувати назви місяцеходу в інтернеті з період з 15 серпня по 5 вересня. Офіційна назва буде оголошена в жовтні після кількох раундів відбору.



Переможці отримають нагороду в розмірі 3 тис. юанів і будуть запрошені подивитися на запуск місячного зонда.



Нагадаємо, що в травні поточного року Китай запустив супутник-ретранслятор для встановлення каналу зв'язку між Землею і місячним зондом "Чан'е-4".



Нагадаємо, космічне агентство NASA під час пилової бурі в Долині Наполегливості на Марсі загубило марсохід Opportunity.