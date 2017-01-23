В Китае заметно выросли показатели рождаемости
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В течение 2016 года в Китае родилось почти на восемь процентов больше детей, чем в предыдущем 2015 году, передает УНН со ссылкой на DW.
Как отмечает издание, отмена "политики одного ребенка" привела к заметному росту количества новорожденных в Китае.
Комиссия по вопросам здоровья нации и планирования семьи КНР сообщила, что в течение 2016 года в КНР родилось всего 17,86 млн детей, что на 7,9 процента больше по сравнению с показателями 2015 года.
Отмечается, что около половины детей родились в семьях, которые уже имели одного ребенка. По данным государственного китайского издания China Daily, по сравнению с 2015 годом увеличение количества новорожденных составило 1,31 млн. Соотношение числа новорожденных к тем родителям, которые уже имели ребенка, возросло с 30 процентов в 2013 году до 45 процентов в 2016 году.
Также отмечается, что подавляющее большинство зарегистрированных новорожденных приходилась на первую половину 2016 года.
Издание добавляет, что во время переходной фазы - с 2014 до 2016-го - иметь двоих детей разрешалось, если оба родителя были единственными детьми в своих семьях. Согласно официальной статистике, в 2015 году родилось на 320 тыс. детей меньше, чем в предыдущем.
Отмечается, что введенная в ХХ веке "политика одного ребенка" привела к тому, что в настоящее время КНР столкнулась с проблемой гендерного дисбаланса и старения населения.
Как сообщал УНН, "политику двух детей" в КНР ввели в прошлом году. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 27 декабря 2015 года, принял законопроект, позволяющий всем китайским семьям иметь двух детей. Он вступил в силу с 1 января 2016 года.