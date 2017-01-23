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У Китаї помітно зросли показники народжуваності

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Протягом 2016 року в Китаї народилось майже на вісім відсотків більше дітей, ніж попереднього 2015 року, передає УНН з посиланням на DW.

Як зазначає видання, скасування "політики однієї дитини" призвело до помітного зростання кількості новонароджених у Китаї.

Комісії з питань здоров'я нації та планування сім'ї КНР повідомила, що протягом 2016 року в КНР народилося загалом 17,86 мільйона малюків, що на 7,9 відсотка більше порівняно з показниками 2015 року.

Зазначається, що близько половини малюків народилися в родинах, які вже мали одну дитину. За даними державного китайського видання China Daily, порівняно з 2015 роком збільшення кількості новонароджених становило 1,31 мільйона. Співвідношення числа новонароджених до тих батьків, які вже мали дитину, зросло з 30 відсотків у 2013 до 45 відсотків у 2016.

Також наголошується, що переважна більшість зареєстрованих новонароджених припадала на першу половину 2016 року.

Видання додає, що під час перехідної фази - з 2014 до 2016-го - мати двох дітей дозволялося, якщо обоє батьків були єдиними дітьми у своїх родинах. Згідно з офіційною статистикою, у 2015 році народилось на 320 тисяч малюків менше, ніж у попередньому.

Відзначається, що запроваджена в ХХ столітті "політика однієї дитини" призвела до того, що нині КНР зіштовхнувся з проблемою гендерного дисбалансу та старіння населення.

Як повідомляв УНН, "політику двох дітей" у КНР запровадили минулого року. Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (ПК ВЗНП) 27 грудня 2015 року, прийняв законопроект, що дозволяє всім китайським сім’ям мати двох дітей. Він набув чинності з 1 січня 2016 року.

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