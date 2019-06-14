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В Китае родился самый маленький в мире детеныш панды

Киев • УНН

 • 176523 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая, на свет появился самый маленький и легкий в мире детеныш панды. Новорожденная самка имеет вес 42,8 грамма, что эквивалентно весу среднего по размеру куриного яйца. Об этом сообщили местные власти, передает УНН со ссылкой на Синьхуа. 

В Китае родился самый маленький в мире детеныш панды

Малютку и ее сестру-близнеца родила панда по кличке Чэнда во вторник на Чэндуской базе по исследованию и размножению больших панд.

По словам сотрудников базы, в сравнении с весом своей сестры /171,9 грамма/ вес крохи составляет менее одной четверти, а длина ее тела - лишь две трети от длины тела сестры.

Благодаря круглосуточному тщательному уходу исследователей состояние здоровья крохотной панды стабильно.

До этого самым легким в мире новорожденным детенышем панды считался родившийся в 2006 году медвежонок Уи, вес которого при рождении составил 51 грамм. В настоящее время Уи весит 132 кг.

По состоянию на ноябрь 2018 года, на Чэндуской базе по исследованию и размножению больших панд родились в общей сложности 284 детеныша панд, коэффициент выживаемости новорожденных медвежат достиг 98 проц.

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