В Китае родился самый маленький в мире детеныш панды
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая, на свет появился самый маленький и легкий в мире детеныш панды. Новорожденная самка имеет вес 42,8 грамма, что эквивалентно весу среднего по размеру куриного яйца. Об этом сообщили местные власти, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Малютку и ее сестру-близнеца родила панда по кличке Чэнда во вторник на Чэндуской базе по исследованию и размножению больших панд.
По словам сотрудников базы, в сравнении с весом своей сестры /171,9 грамма/ вес крохи составляет менее одной четверти, а длина ее тела - лишь две трети от длины тела сестры.
Благодаря круглосуточному тщательному уходу исследователей состояние здоровья крохотной панды стабильно.
До этого самым легким в мире новорожденным детенышем панды считался родившийся в 2006 году медвежонок Уи, вес которого при рождении составил 51 грамм. В настоящее время Уи весит 132 кг.
По состоянию на ноябрь 2018 года, на Чэндуской базе по исследованию и размножению больших панд родились в общей сложности 284 детеныша панд, коэффициент выживаемости новорожденных медвежат достиг 98 проц.