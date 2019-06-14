У Китаї народилося найменше в світі дитинча панди
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У місті Ченду, адміністративному центрі провінції Сичуань на південному заході Китаю, на світ з'явилося найменше і найлегше у світі дитинча панди. Новонароджена самка має вагу 42,8 грама, що еквівалентно вазі середнього за розміром курячого яйця. Про це повідомила місцева влада, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Крихітку і її сестру-близнюка народила панда по кличці Ченду у вівторок на Чендуського базі по дослідженню і розмноженню великих панд.
За словами співробітників бази, в порівнянні з вагою своєї сестри /171,9 грама/ вага крихти становить менше однієї чверті, а довжина її тіла - лише дві третини від довжини тіла сестри.
Завдяки цілодобовому ретельному догляду дослідників стан здоров'я крихітної панди стабільний.
До цього найлегшим в світі новонародженим дитинчам панди вважався ведмежа Уї, що народився в 2006 році, вага якого при народженні склала 51 грам. В даний час Уї важить 132 кг.
Станом на листопад 2018 року, на Чендуського базі по дослідженню і розмноженню великих панд народилися в цілому 284 дитинчат панд, коефіцієнт виживання новонароджених ведмежат досяг 98 проц.