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У Китаї народилося найменше в світі дитинча панди

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. У місті Ченду, адміністративному центрі провінції Сичуань на південному заході Китаю, на світ з'явилося найменше і найлегше у світі дитинча панди. Новонароджена самка має вагу 42,8 грама, що еквівалентно вазі середнього за розміром курячого яйця. Про це повідомила місцева влада, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

У Китаї народилося найменше в світі дитинча панди

Крихітку і її сестру-близнюка народила панда по кличці Ченду у вівторок на Чендуського базі по дослідженню і розмноженню великих панд.

За словами співробітників бази, в порівнянні з вагою своєї сестри /171,9 грама/ вага крихти становить менше однієї чверті, а довжина її тіла - лише дві третини від довжини тіла сестри.

Завдяки цілодобовому ретельному догляду дослідників стан здоров'я крихітної панди стабільний.

До цього найлегшим в світі новонародженим дитинчам панди вважався ведмежа Уї, що народився в 2006 році, вага якого при народженні склала 51 грам. В даний час Уї важить 132 кг.

Станом на листопад 2018 року, на Чендуського базі по дослідженню і розмноженню великих панд народилися в цілому 284 дитинчат панд, коефіцієнт виживання новонароджених ведмежат досяг 98 проц.

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