В Китае медсестра ради личной выгоды подменяла вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Обвиняемая во введении неправильных вакцин 29 детям медсестра призналась в том, что искала денежную выгоду, работая в районной поликлинике. Об этом сообщает УНН ссылаясь на Синьхуа.
"Медсестра по фамилии Гуань была задержана и призналась, что намеренно поменяла необходимую пятивалентную вакцину для 29 детей на вакцину против гемофилического гриппа типа B, которая дешевле примерно на 500 юаней (около 74 долл. - США - ред.), - пишет агенство.
Также задержали главу поликлиники.
Все 29 детей были осмотрены, и им были введены пятивалентные вакцины. Об этом сообщил представитель местной власти.
Два должностных лица из районного центра контроля за заболеваниями были уволены и находятся под следствием.
Напомним, Китай разработает вакцину против африканской чумы свиней (АЧС). Такое заявление сделало Министерство науки и технологий КНР.