У Китаї медсестра заради особистої вигоди підміняла вакцини

"Медсестра на прізвище Гуань була затримана і зізналася, що навмисно поміняла необхідну пятивалентну вакцину для 29 дітей на вакцину проти гемофілічного грипу типу B, яка дешевше приблизно на 500 юанів (близько 74 дол. США - ред.), - пише агентство.

Також затримали главу поліклініки.

Всі 29 дітей були оглянуті, і їм були введені п'ятивалентні вакцини. Про це повідомив представник місцевої влади.

Дві посадові особи з районного центру контролю за захворюваннями були звільнені і перебувають під слідством.

Нагадаємо, Китай розробить вакцину проти африканської чуми свиней (АЧС). Таку заяву зробило Міністерство науки і технологій КНР.



