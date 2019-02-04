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У Китаї медсестра заради особистої вигоди підміняла вакцини

У Китаї медсестра заради особистої вигоди підміняла вакцини

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Обвинувачена у введенні неправильних вакцин 29 дітям медсестра зізналася в тому, що шукала грошову вигоду, працюючи в районній поліклініці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

"Медсестра на прізвище Гуань була затримана і зізналася, що навмисно поміняла необхідну пятивалентну вакцину для 29 дітей на вакцину проти гемофілічного грипу типу B, яка дешевше приблизно на 500 юанів (близько 74 дол. США - ред.), - пише агентство.

Також затримали главу поліклініки.

Всі 29 дітей були оглянуті, і їм були введені п'ятивалентні вакцини. Про це повідомив представник місцевої влади.

Дві посадові особи з районного центру контролю за захворюваннями були звільнені і перебувають під слідством.

Нагадаємо, Китай розробить вакцину проти африканської чуми свиней (АЧС). Таку заяву зробило Міністерство науки і технологій КНР.

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