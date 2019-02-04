У Китаї медсестра заради особистої вигоди підміняла вакцини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Обвинувачена у введенні неправильних вакцин 29 дітям медсестра зізналася в тому, що шукала грошову вигоду, працюючи в районній поліклініці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
"Медсестра на прізвище Гуань була затримана і зізналася, що навмисно поміняла необхідну пятивалентну вакцину для 29 дітей на вакцину проти гемофілічного грипу типу B, яка дешевше приблизно на 500 юанів (близько 74 дол. США - ред.), - пише агентство.
Також затримали главу поліклініки.
Всі 29 дітей були оглянуті, і їм були введені п'ятивалентні вакцини. Про це повідомив представник місцевої влади.
Дві посадові особи з районного центру контролю за захворюваннями були звільнені і перебувають під слідством.
Нагадаємо, Китай розробить вакцину проти африканської чуми свиней (АЧС). Таку заяву зробило Міністерство науки і технологій КНР.