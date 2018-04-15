В Китае экстренно сел самолет: пассажир напал с ручкой на члена экипажа

Самолет выполнял рейс из Чанша в Пекин. В 11 утра он должен был прибыть в пекинский аэропорт. Однако самолет был перенаправлен в Чжэнчжоу и приземлился там в 9:58.

Как сообщается, такие меры были приняты из-за инцидента во время полета - мужчина напал на члена экипажа и угрожал ему ручкой.

По состоянию на 13:17 инцидент был разрешен, все пассажиры и члены экипажа находятся в безопасности.

Как сообщал УНН, военный самолет упал в море в Греции.