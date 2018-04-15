У Китаї екстрено сів літак: пасажир напав з ручкою на члена екіпажу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У китайському місті Чженчжоу провінції Хенань літак авіакомпанії Air China здійснив екстрену посадку після того, як пасажир напав на члена екіпажу з ручкою. Про це повідомляє телеканал CGTN, передає УНН.
Літак виконував рейс із Чанша до Пекіна. Об 11 ранку він мав прибути до пекінського аеропорту. Однак він був перенаправлений до Чженчжоу і приземлився там о 9:58.
Як повідомляється, такі заходи були прийняті через інцидент під час польоту – чоловік напав на члена екіпажу та погрожував йому ручкою.
Станом на 13:17 інцидент був вирішений, усі пасажири і члени екіпажу перебувають у безпеці.
Як повідомляв УНН, військовий літак впав у море в Греції.