В Китае три человека погибли в результате обрушения на строительстве метро
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Трое рабочих погибли, еще двое считаются пропавшими без вести после обрушения строящегося туннеля метро в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщил руководитель проекта во вторник, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Инцидент произошел в понедельник в 17:40 на строительной площадке 4-й линии городского метро, в результате чего пять рабочих оказались заблокированными. К утру вторника спасатели обнаружили тела трех рабочих. Поисково-спасательная операция продолжается.
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Напомним, число пострадавших при обрушении крыши бара в Китае возросло до 83 человек.