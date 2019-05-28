У Китаї три людини загинули в результаті обвалу на будівництві метро

Інцидент стався в понеділок о 17:40 на будівельному майданчику 4-й лінії міського метро, в результаті чого п'ять робочих виявилися заблокованими. До ранку вівторка рятувальники виявили тіла трьох робочих. Пошуково-рятувальна операція триває.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В результаті обвалення будівлі в Шанхаї загинули 10 осіб



Нагадаємо, число постраждалих при обваленні даху бару в Китаї зросла до 83 осіб.