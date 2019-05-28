У Китаї три людини загинули в результаті обвалу на будівництві метро
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Троє робітників загинули, ще двоє вважаються зниклими без вісті після обвалення тунелю метро в місті Циндао провінції Шаньдун на сході Китаю. Про це повідомив керівник проекту у вівторок, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Інцидент стався в понеділок о 17:40 на будівельному майданчику 4-й лінії міського метро, в результаті чого п'ять робочих виявилися заблокованими. До ранку вівторка рятувальники виявили тіла трьох робочих. Пошуково-рятувальна операція триває.
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Нагадаємо, число постраждалих при обваленні даху бару в Китаї зросла до 83 осіб.