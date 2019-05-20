Число пострадавших при обрушении крыши бара в Китае возросло до 83 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Число погибших в результате обрушения крыши в баре в городском округе Байсе в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР возросло до двух человек. Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, еще 83 получили ранения, передает УНН.
Обрушение крыши произошло в баре "0776" ночью около 01:00 по местному времени (20:00 киевское время воскресенья). Спасательная операция на месте ЧП продолжается. В ней задействованы 160 сотрудников экстренных служб и 22 единицы техники.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 77 раненых. По данным на 08:00 по местному времени (03:00 мск), состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, травмы еще семи человек характеризуются как тяжелые. Еще 62 пострадавших находятся под наблюдением врачей, 13 уже отпущены домой.
Напомним, четыре строители погибли в результате аварии на стройплощадке, когда во время работы упал башенный кран. ЧП произошло в городе Явное в центральной части Израиля.