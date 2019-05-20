В Китаї обвалився дах бару, 77 постраждалих, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Одна людина загинула і 77 постраждали в понеділок в результаті обвалення даху бару на південному сході Китаю. Про це повідомило китайське видання Xinhuanet, передає УНН.
За даними видання, інцидент стався в міському окрузі Байсе в Гуансі-Чжуанському автономному районі КНР. На 05:30 за місцевим часом (00:30 Київ) 12 осіб було госпіталізовано, 52 також знаходяться під наглядом лікарів, проте їх травми характеризуються як легкі. Ще 13 постраждалих після надання їм незначної допомоги відпущені додому.
Рятувальна операція триває. У ній задіяні 160 співробітників екстрених служб і 22 одиниці техніки.
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