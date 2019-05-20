В Китае обрушилась крыша бара, 77 пострадавших, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Один человек погиб и 77 пострадали в понедельник в результате обрушения крыши бара на юго-востоке Китая. Об этом сообщило китайское издание Xinhuanet, передает УНН.
По данным издания, инцидент произошел в городском округе Байсе в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. На 05:30 по местному времени (00:30 Киев) 12 человек были госпитализированы, 52 также находятся под наблюдением врачей, однако их травмы характеризуются как легкие. Еще 13 пострадавших после оказания им незначительной помощи отпущены домой.
Спасательная операция продолжается. В ней задействованы 160 сотрудников экстренных служб и 22 единицы техники.
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