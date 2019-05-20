В Китае обрушилась крыша бара, 77 пострадавших, есть погибший

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 47440 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 71437 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 87822 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100012 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123837 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111850 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137925 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144670 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130208 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Китае обрушилась крыша бара, 77 пострадавших, есть погибший

В Китае обрушилась крыша бара, 77 пострадавших, есть погибший

Киев  •  УНН

 • 10742 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Один человек погиб и 77 пострадали в понедельник в результате обрушения крыши бара на юго-востоке Китая. Об этом сообщило китайское издание Xinhuanet, передает УНН.

По данным издания, инцидент произошел в городском округе Байсе в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. На 05:30 по местному времени (00:30 Киев) 12 человек были госпитализированы, 52 также находятся под наблюдением врачей, однако их травмы характеризуются как легкие. Еще 13 пострадавших после оказания им незначительной помощи отпущены домой.

Спасательная операция продолжается. В ней задействованы 160 сотрудников экстренных служб и 22 единицы техники.

Как сообщал УНН, на Тернопольщине шаровая молния залетела через вентиляцию и подорвала жилой дом.

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