Внаслідок падіння будівельного крану в Ізраїлі загинуло 4 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Чотири будівельники загинули внаслідок аварії на будмайданчику, коли під час роботи впав баштовий кран. НП трапилась у місті Явне в центральній частині Ізраїлю. Про це повідомляє УНН із посиланням на JP.
“Троє робітників були вбиті на землі частинами підйомного крана, які відвалилися. Ще один при падінні крана виявився заблокований у ньому на 30-метровій висоті. Кран перебував у процесі демонтажу", - йдеться в повідомленні.
За данними ізраїльських джерел, заблокованого робітника зуміли спустити на землю, де медики намагалися його реанімувати, але вимушені були констатувати смерть.
Зазначається, що на цьому самому будмайданчику, де зводяться два житлові будинки, у квітні загинув від удару струмом водій вантажівки.
Як повідомляв УНН, у Сіетлі чотири людини загинули при падінні будівельного крана.