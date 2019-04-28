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У Сіетлі чотири людини загинули при падінні будівельного крана

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Чотири людини загинули при падінні будівельного крана в місті Сіетл (штат Вашингтон, США). Про це повідомляє УНН з посиланням на пожежний департамент міста на своїй сторінці в Twitter.

За даними департаменту, кран впав на проїжджу частину, пошкодивши п'ять автомобілів. Відзначається, що ще три людини, які постраждали, були доставлені в лікарню.

Про причини інциденту не повідомляється.

Нагадаємо, у селі Хриплин, яке розташоване на території Івано-Франківська, стався нещасний випадок на будівельному майданчику, під час якого загинуло двоє людей.

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