В Сиэтле четыре человека погибли при падении строительного крана

По данным департамента, кран упал на проезжую часть, повредив пять автомобилей. Отмечается, что еще три человека были доставлены в больницу.

О причинах инцидента не сообщается.

Напомним, в селе Хриплин, который расположен на территории Ивано-Франковска, произошел несчастный случай на строительной площадке, во время которого погибли два человека.