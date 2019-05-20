В результате падения строительного крана в Израиле погибли 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Четыре строители погибли в результате аварии на стройплощадке, когда во время работы упал башенный кран. ЧП произошло в городе Явне в центральной части Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на JP.
"Трое рабочих были убиты на земле частями подъемного крана, которые отвалились. Еще один при падении крана оказался заблокирован в нем на 30-метровой высоте. Кран находился в процессе демонтажа", - говорится в сообщении.
По данным израильских источников, заблокированного рабочего сумели спустить на землю, где медики пытались его реанимировать, но вынуждены были констатировать смерть.
Отмечается, что на этом самом стройплощадке, где возводятся два жилых дома, в апреле погиб от удара током водитель грузовика.
Как сообщал УНН, в Сиэтле четыре человека погибли при падении строительного крана.