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Кількість постраждалих при обваленні даху бару в Китаї зросла до 83 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Кількість жертв внаслідок обвалення даху в барі в міському окрузі Байсе в Гуансі-Чжуанському автономному районі КНР зросла до двох осіб. Як повідомило в понеділок Центральне телебачення Китаю, ще 83 отримали поранення, інформує УНН.

Обвалення даху сталося в барі "0776" вночі близько 01:00 за місцевим часом (20:00 київським часом неділі). Рятувальна операція на місці НП триває. У ній задіяні 160 співробітників екстрених служб і 22 одиниці техніки.

Раніше повідомлялося про одного загиблого і 77 поранених. За даними на 08:00 за місцевим часом (03:00 мск), стан одного з постраждалих оцінюється як критичний, травми ще семи осіб характеризуються як важкі. Ще 62 постраждалих перебувають під наглядом лікарів, 13 вже відпущені додому.

Нагадаємо, чотири будівельники загинули внаслідок аварії на будмайданчику, коли під час роботи впав баштовий кран. НП трапилась у місті Явне в центральній частині Ізраїлю.

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