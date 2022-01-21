В Китае исследователи обнаружили окаменелость растения возрастом 164 млн лет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Окаменелость растения обнаружили в районе Внутренней Монголии в Китае. Это древнейшее известное цветочное или покрытосеменное растение в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NIGPAS.
Детали
Растение имеет длину 4,2 см и ширину 2 см. В ней содержится стебель, листовая ветвь, луковичный плод и крошечный бутон цветка размером около 3 мм. Этот вид назвали Florigerminis jurassica.
По словам ученых находка меняет представление науки об эволюции цветковых растений. Исследователи нашли ранний образец цветочной почки в ископаемом растении. Теперь археологи считают, что цветковые растения появились в юрском периоде, между 145 и 201 млн лет назад.
Напомним
Ученые обнаружили окаменелость гигантской многоножки - открытие было чистой случайностью.